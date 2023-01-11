Коллеги и поклонники молятся за здоровье Романа Костомарова, у которого начался сепсис

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится в реанимации. Его доставили в больницу с болями в груди и повышенной температурой. Врачи диагностировали пневмонию с гриппом «B», но состояние спортсмена ухудшается. Его подключили к ИВЛ, а затем к ЭКМО (аппарат для насыщения кислородом). Близкие фигуриста забили тревогу.

Актриса Екатерина Гусева в своем личном блоге призвала поклонников молиться о здоровье Романа, ведь ситуация довольно тревожная.

По информации Mash, состояние 45-летнего спортсмена крайне тяжелое, накануне ему сделали интубацию трахеи и катетеризацию центральных вен. Также у Костомарова начался сепсис, сильная интоксикация организма, дыхательная недостаточность.

Добавим, что за день до госпитализации Роман выступал в ледовом шоу в Ногинске. На улице температура опускалась до -25 градусов. По словам пульмонологов, неблагоприятные погодные условия могли привести к тяжелому течению этой инфекции.