Ксения Собчак поддержала Смольянинова, готового вступить в армию ВС Украины

Артур Смольянинов несколько дней находится на передовых заголовках СМИ. Главный герой картины «9 рота» шокировал общественность антироссийским выпадом в сторону народа и властей. Артист публично заявил о готовности вступить в ряды ВСУ, чтобы помочь Киеву в победе.

Риторику актера поддержала Ксения Собчак. При этом журналистка подчеркнула, что она не приветствует его стремление присоединиться к украинской армии.

По словам телеведущей, ей понравилось то, как актер привел 2-х братьев в пример. Якобы прав в том, что каждый человек помог бы тому брату, на которого совершенно несправедливо нападение. Также Ксения отметила слова Артура касательно того, почему представители отечественной культуры и искусства не выступают против боевых действий, которые продолжаются на Украине.

«Вот эти слова мне очень близки, ну что за вздор, «если бы все вышли, то ничего не было бы»? Смольянинов разумно говорит: «Все бы сели», — написала Собчак.