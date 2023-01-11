«МК»: Актриса Татьяна Кравченко ответила Стасу Садальскому на обвинения в алкоголизме

Все новогодние праздники срыв Татьяны Кравченко и заявление Стаса Садальского бурно обсуждали в СМИ, однако только сейчас актриса ответила партнеру по спектаклю, которого назвала «бывшим коллегой», пишет МК.

«В последние дни сотни сетевых изданий вылили ушат помоев. Сперва процитировали текст Садальского о том, что Александру Захарову уволили, и еще оскорбительный бред касаемо руководителя «Ленкома» Марка Захарова, которого знаю, уважаю более 40 лет. После этого приняла решение не выходить с ним на сцену в антрепризном спектакле, о чем сообщила администратору.

Вместо меня ввели иную актрису. И, хотя роль не значительная, я подвела своих зрителей, которые ждали меня и которым безмерно благодарна за любовь и поддержку. Как можно выходить на сцену с человеком, позволяющим оскорбительные, бездоказательные заявления в адрес уважаемых людей, с которыми работаю и которым я благодарна?

Дальнейшие его поступки подтвердили правильность решения. Тиражирование мифов об алкогольной зависимости просто омерзительно. За время долгой карьеры в театре я не сорвала ни одной репетиции, спектакля, съемки. В «Ленкоме» это невозможно, артисты за увольнялись немедленно за такое. Сегодня, уверяю, в театре есть железная дисциплина. Не хочу комментировать и давать характеристику Садальскому, опускаться до его уровня».