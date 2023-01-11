На телеканале ТНТ 28 января выйдет новое музыкальное телешоу «Конфетка» с ведущим Мартиросяном

На российском телевизионном канале ТНТ 28 января 2023 года стартует новое музыкальное телешоу "Конфетка". Ведущими данного проекта станут известные юмористы Гарик Мартиросян и Марина Кравец. Об этом написал сегодня Телеграм-канал "Звездная пыль".

В рамках нового музыкального телепроекта непрофессиональные артисты выступят вместе на сцене с приглашенными ранее звездами. Кто из исполнителей появится на сцене, пока что для зрителей остается неизвестным.

Судейские кресла займут певец Хабиб, исполнительница Клава Кока, ведущая Ольга Бузова, а также Азамат Мусагалиев и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Отметим, что начало шоу - в 21.00. Новое музыкальное сопровождение вместе с профессиональной записью и звёздными участниками обещают превратить любую песню на программе в настоящую «конфетку», обещают создатели ТНТ.



