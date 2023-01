Названа самая ожидаемая музыка в 2023 году

Кроме разных фильмов и сериалов, 2023 год порадует любителей музыки, поскольку многие популярные группы и артисты выпускают свои альбомы.

Так, 20 января станет днем выходов сразу нескольких альбомов от разных исполнителей. Это “Time’s Arrow” от Ladytron, и “12” от композитора Ryuichi Sakamoto, а также творение “To What End” от хип-хопера Oddisee.

Помимо того, в марте ожидается выход нового альбома “Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd” от легендарной певицы Lana Del Rey и альбом “Memento Mori” от коллектива Depeche Mode, которые в минувшем году потеряли своего клавишника, однако не остановили работу над студийным альбомом.