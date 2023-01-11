Новая система – старые проблемы. Повелий «подтвердил», что реформа ЖКХ не изменит качество уборки Петербурга

Руководство Санкт-Петербурга не может проконтролировать уборку города силами частных компаний, признал вице-губернатор Анатолий Повелий. Из слов чиновника следует, что после реформы ЖКХ чистить город лучше не станут, так как существенных кадровых перестановок новая система не предусматривает.

Смольный столкнулся с проблемами при организации уборки города силами частных компаний. Такое признание прозвучало со стороны вице-губернатора Анатолия Повелия 10 января в эфире программы «Петербург-город решений» на канале «Санкт-Петербург». Из слов Анатолия Повелия следует, что чиновники вынуждены вернуть полномочия по уборке улиц городским организациям из-за невозможности контролировать работу частных компаний.

«Великий город Санкт-Петербург должен получить достойное обслуживание внутриквартальной территории. Это связано с безопасностью и комфортном граждан. Тут другого выхода, кроме как вернуть эти полномочия и обязанности в сферу деятельности государственной власти, не видим», - признался чиновник.

Повелий подтвердил, что районные жилищные агентства (ГУЖА) теперь сами нанимают сотрудников и технику для уборки территорий. Ранее они пользовались услугами подрядчиков, которые выполняли свою работу не всегда качественно.

«На определенном этапе доверились частным компаниям. И на сегодняшний день есть целый ряд компаний, которые выполняют взятые на себя обязательства качественно. Но процент их мал», - пояснил Повелий.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга объяснил ситуацию с неубранным снегом, мешавшим горожанам в прошлом сезоне, проблемами со стороны подрядчиков.

«Здесь есть как субъективные факторы, как желание больше заработать и сэкономить, так и объективные, что не стало большого количества дешевой рабочей силы. Поэтому прошлой зимой подрядчики столкнулись с тем, что нет рабочей силы, которую можно по щелчку, свистку собрать - 10, 20 человек, раздать им лопаты и метлы», - заявил Повелий.

В настоящее время в Смольном под руководством губернатора Александра Беглова постепенно проводят реформу перехода на новую систему уборки внутриквартальных территорий, согласно которой полномочия переходят к городу. Полного перехода жителям Петербурга ждать еще около двух лет, а пока чиновники предлагают запастись терпением.

Однако, судя по заявлению Повелия, после реформы ЖКХ ситуация едва ли изменится. Из слов чиновника следует, что переход на новую схему – вынужденная мера, потому что Смольный не в состоянии контролировать частных подрядчиков. Возникает закономерный вопрос: как при таком слабом уровне контроля чиновники смогут следить за работой ГУЖА? При этом никаких существенных кадровых перестановок в городе не предусмотрено, и после реформы проводить уборку будут те же люди. Сам Повелий также отмечает, что город не намерен отказываться от услуг частных компаний. Очевидно, что существенных изменений ждать не приходится.

Ранее сообщалось, что после реформы уборки внутриквартальных территорий ситуация в Петербурге может не только не улучшиться, но и измениться к худшему. Если цель изменений - в создании новых «прослоек» для освоения средств бюджета, то подрядные организации будут получать меньше финансирования и, как следствие, хуже убирать.