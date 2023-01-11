Певица Алла Пугачева попыталась вернуть своего супруга Галкина на российские телеэкраны

Ходят слухи о давнем желании Аллы Пугачевой вернуться в Россию. Поговаривают, Примадонна тысячу раз пожалела о том, что после политических событий вместе с семьей уехала из РФ за границу. Но столь громкие высказывания молодого мужа не оставили Народной артистке никаких вариантов - она решила последовать за молодым, запальным мужем.

А сейчас стало известно о том, что Пугачева несколько раз пыталась вернуть шоумена на родину и даже привлекала все свои связи. Как сообщает приближённый к певице источник, Алла Борисовна обошла много кабинетов и даже обещала, что в социальных сетях комика не будет политических постов. Но безуспешно.

Дело в том, что излишне категоричный юморист наговорил много лишнего, поэтому настроил всех против себя. Ей везде отвечали:

Даже если Галкина* вернем на российские телеэкраны, народ его все равно не примет.