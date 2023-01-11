Певица Слава впервые прокомментировала слухи о воссоединении с бывшим гражданским мужем

Певица Слава переживает расставание с супругом. Состояла она в гражданском браке с Анатолием Данилицким более 20 лет. По словам самой артистки, в их отношениях было много хорошего, но в последнее время стало больше плохого. При этом она уточнила, что полностью готова к новым отношениям, и в этом году мечтает встретить харизматичного, богатого и умного мужчину.

Накануне Слава с семьей отправилась на Мальдивы. На одном из роликов подписчики заметили Анатолия, они спокойно обедали за общим столом. Данилицкий проживает на отдельной вилле, но это натолкнуло на мысли, что пара воссоединилась. Сегодня звезда эстрады ответила на любопытные вопросы.

«Мы родители, близкие люди, не более того», — подчеркнула певица. Сам Анатолий Данилицкий не против восстановить отношения с возлюбленной. В личном микроблоге он признавался, что питает теплые чувства к Славе и призвал ее поговорить наедине.



