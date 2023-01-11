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Певица Валерия призналась в конфликтах с продюсером Пригожиным

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Певица Валерия призналась в конфликтах с продюсером Пригожиным
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Фото из открытых источников

Певица Валерия призналась, что у нее с мужем случаются конфликты. По словам артистки, порой они «ссорятся от души».

Однако исполнительница уточнила, что такие конфликты являются кратковременными. Валерия объяснила, что никогда они не браяться всерьез.

«Всплыли, затем помирились. Большая часть конфликтов приходилось на тот момент, когда дети еще находились в подростковом возрасте. На самом деле ссоры в семье зачастую случаются на почве воспитания детей», — сказала артистка.

Певица также призналась, что пандемия коронавируса сильно сплотила их семью и заявила, что два месяца она жила с Иосифом Пригожиным «душа в душу».

Напомним, что продюсер женился на эстрадной звезде, когда у нее было трое детей: дочь Анна, сын Арсений и Артемий. наследников любимой он принял, как родных.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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