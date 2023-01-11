Певица Зарубина призналась, что хочет спеть дуэтом с бывшим супругом Александром Малининым

Певица Ольга Зарубина, которая одержала фееричную победу в телевизионном музыкальном шоу «Суперстар», призналась, что теперь она бы хотела спеть дуэтом со своим экс-мужем. Артистка имела ввиду дуэт с Александром Малининым.

«С удовольствием спела бы какой-нибудь красивый романс. Можно было бы даже дуэтом... Можно с ним. Кстати, да, именно с ним. Мне кажется, что наша совместная композиция смогла бы расставить все точки над «i» и прекратить полоскание грязного белья в наш адрес», — сказала Ольга.

Исполнительница также подчеркнула, что конфликтов с бывшим супругом в настоящее время у нее нет. Артистка отметила, что участие в шоу принесло много ярких эмоций, дало попробовать себя в новом амплуа и в разных жанрах. Впечатления от проекта Зарубина сравнивала с полетом в космос.