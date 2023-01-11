Победа Спилберга и речь Зеленского. Как прошла 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус»

10 января 2023 года в Беверли-Хиллз 10 января состоялась 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус». «Лучшим драматическим фильмом» стал фильм Стивена Спилберга «Фабельманы». Также кинорежиссер получил награду как лучший режиссер.

Лучший комедийный фильм - «Башни Инишерина» Мартина Макдона. Макдоне достался «Золотой глобус» за самый лучший сценарий. В номинации за лучшую анимационную картину стала лента «Пиноккио Гильермо дель Торо». Лучший драматический сериал - «Дом дракона», лучший мини-сериал — «Белый лотос». Лучшими в драматическом фильме признаны актеры Остин Батлер («Элвис»), а также Кейт Бланшетт («Тар»). В комедии — Колин Фаррелл (фильм «Банши Инишерина») и Мишель Йео (лента «Все везде и сразу»).

Добавим, что на церемонии было показано видеообращение Владимира Зеленского. Лидера Украины представил актер и режиссер Шон Пенн, который осенью был в Киеве и снял документальный фильм. Зеленского Пенн назвал «наконечником копья, если бы свобода о мечте была таким копьем».

В своей речи украинский глава напомнил, что «Золотой Глобус» создан в 1944 году, во время Второй мировой войны. Он выразил восхищение всеми теми, кто в минувшем году поддержал Украину и подчеркнул, что третьей мировой не будет, так как «это не трилогия».



