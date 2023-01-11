Почему уралец, задушивший женщину, успешно прошел полиграф? Отвечает бывший оперативник

Игры с психологией — это из области детективов. Полиграф как метод скорее превратился в профанацию. Да, механика работы имеет научные обоснования, однако как это используется... Во-первых, можно легко полиграф обмануть, во-вторых, на результаты могут повлиять черты личности, препараты. В-третьих, ошибки полиграфолога. Поэтому Верховный суд указывает на недопустимость применения в качестве доказательства полиграфа. Скорее, его используют как ориентир, который помогает нащупать направление.

Колосовский признался, что сам сталкивался с нарушениями в работе силовиков с полиграфом, которые могут исказить итоговый результат.