Пульмонолог Чучалин: пять лет назад Никита Михалков уже перенес тяжелейшую пневмонию

Пневмония, предположительно, диагностированная у госпитализированного режиссера Никиты Михалкова, является заболеванием, которое носит вирусно-бактериальный характер. Об этом проинформировал академик РАН Александр Чучалин. По словам директора Института пульмонологии, для пневмоний характерно наличие не одного, а сразу нескольких возбудителей. Вирусы снижают иммунную защиту в легочной ткани, что приводит к активизации бактериальной формы. Доктор отметил, что пять лет назад Никита Михалков перенес тяжелую форму пневмонии.

Тогда я им занимался. Мы его выходили и поставили на ноги. Тогда мы опасались за его здоровье, за выход из тяжелого состояния. Сейчас ситуация повторилась, — сообщил пульмонолог.

Врач добавил, что еще одним нюансом пневмонии является устойчивость многих бактерий и вирусов к антибиотикам. Дело в том, что при сильном поражении легочной ткани развивается шоковое легкое, респираторный дистресс-синдром, который имеет различные степени тяжести.