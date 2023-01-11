Расходы Аллы Пугачевой в Израиле превысили доходы после ее отъезда из РФ

Алла Борисовна Пугачева, которая переехала в Израиль, признается, что она счастлива на Святой земле. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Расходы Примадонны после отъезда из России превысили доходы.

Так, на содержание своего замка в Подмосковье артисты тратят примерно 600 тысяч рублей в месяц. Это с учетом коммунальных платежей и заработных плат сотрудникам.

Есть у артистки трехэтажная дача на Истре, в поселке Малые Бережки. На содержание особняка уходит 200 тысяч рублей в месяц (коммуналка» и зарплата домработнице), иногда больше, поскольку периодически нужно ухаживать за большим бассейном.

В Израиле звездным супругам также приходится тратиться на домработницу, двух нянь. Только там помощники обходятся в полмиллиона рублей ежемесячно. Если сюда прибавить коммунальные выплаты за столичные квартиры (на Лубянке, в Филипповском переулке, Новых Черемушках) и расходы на поддержание своего звездного статуса, то семья получается явно в минусе.