SHAMAN заявил о необходимости отказаться от исполнения каверов

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Представитель нижней палаты российского законодательного органа, заместитель руководителя комитета по борьбе с коррупцией Анатолий Выборный
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