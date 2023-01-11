SHAMAN заявил о необходимости отказаться от исполнения каверов

Певец и композитор Ярослав Дронов, более известный общественности как SHAMAN, планирует постепенно отказываться от исполнения каверов во время своих концертов. О готовности начать вытеснять чужие песни своими собственными песнями популярный российский артист рассказал во время беседы ведущей проекта «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

Я думаю об этом, отхожу постепенно. Мои композиции появляются с каждым релизом. Они появляются в концертной программе. Это значит, что в концертной программе я буду вынужден отказываться от каких-то треков. Невозможно все песни исполнять. Это будет выступление не на два часа, а на целых три-четыре. Но это — нереально. Люди же устанут. Поэтому, безусловно, буду отказываться от каверов. Постепенно они будут вытесняться из программы. уверен, что все идет к этому.