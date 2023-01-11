Стало известно, почему Татьяна Кравченко не приехала на запланированный спектакль

Татьяна Кравченко заявила о том, что она не сыграла в запланированном спектакле в Петербурге из-за личной неприязни к Станиславу Садальскому, который обвинил ее в алкогольной зависимости. Актриса уточнила, что она приняла решение не выходить на сцену после слов коллеги о том, что из театра «Ленком» уволили Александру Захарову.

По словам Татьяны, Стас допустил «оскорбительный бред» в адрес директора учреждения Марка Варшавера. При этом она добавила, что о своем решении пропустить спектакль заблаговременно сообщила руководству.

«Дальнейшие поступки Станислава Садальского подтвердили лишь правильность принятого мной решения. Тиражирование мифов о якобы моей алкогольной зависимости является омерзительным. За всю мою долгую актерскую карьеру в театре и кино я ни разу не сорвала ни одной репетиции, съемки или спектакля», — сказала Кравченко.