Телеведущая Бородина вернулась из Таиланда с большим «беременным» животом

Недавно Ксения Бородина вернулась из Таиланда. После возвращения с отдыха телеведущая опубликовала в социальной сети новый снимок. Подписчики теледивы обратили внимание на сильно округлившийся живот звезды. Они заподозрили ведущую «Дома-2» в беременности.

Но Ксения очень быстро отреагировала на стремительно распространяющиеся сплетни и решила все прояснить. По словам Бородиной, во время отпуска в Таиланде она себе позволила отдохнуть, в том числе от диеты, и набрала несколько лишних килограммов. Ни о какой беременности речи не может и быть.