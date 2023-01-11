Телеведущая Бородина вернулась из Таиланда с большим «беременным» животом

Под Екатеринбургом замерзает в мороз целый коттеджный поселок. Жители Растущева жалуются на перебои с отоплением и светом. Проблемы начались еще 1
В Екатеринбурге (Свердловская область) установили две огромные палатки. Они появились на территории Чкаловского военкомата и заняли практически весь
Жители Северной столицы раскритиковали в социальных сетях представителей городской администрации за сомнительное благоустройство территории,
Многие русскоязычные звезды начали отказываться от русского языка. К примеру взять, Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) стал шутить на латышском
Известный российский актер и ведущий Оскар Кучера прокомментировал отмену спектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти», премьера которого была
Младшей дочери Маши Распутиной – 22 года. Самое время задуматься о создании семьи. Впрочем, певица к этому пока не готова. Артистка заявила, что ее
Руководитель финского внешнеполитического ведомства Хаависто сделал заявление сегодня, 8 января, по вопросу о вступлении государства в НАТО. Он
Немецкое издание Zeit сообщает, что делегация представителей законодательного органа Германии отправилась на остров Тайвань. Журналисты пишут, что
Москва вновь выделяет деньги Петербургу. На этот раз – для закупки музыкальных инструментов для школ и училищ. Губернатор Александр Беглов подписал
Минздрав РФ сегодня опубликовал рекомендации врача-педиатра Марии Ревновой по профилактике ангины у детей. Доктор советует прежде всего закаливать
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