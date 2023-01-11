Актриса фильма «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова заявила об осложнениях после терапии

«Сейчас переживаю последствия терапии — это пневмония. Выкарабкаюсь. А кто говорил, что будет легко?!» — заявила она журналистам.

Актриса при этом не скрывает, что ее мучали сильные боли в ногах. В течение двух лет было проведено четыре операции. После перенесенного тяжелого коронавируса доктора сказали, что больше оперировать нельзя, а лечение только терапевтическое.

До сих пор не могут поставить диагноз. Это какая-то история, которую на мне учатся лечить. Но раз хожу, играю в спектаклях, значит, врачи — гении! Счастлива, что здесь живу, у нас просто фантастические доктора» — говорит артистка.