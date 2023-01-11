В Калуге отменили спектакль «Гвоздь Сезона» из-за отсутствия Станислава Садальского

Прежде запланированный спектакль в Калуге под названием «Гвоздь Сезона» не состоялся из-за отсутствия актера Станислава Садальского. Зрители были сильно расстроены отмене постановки.

Сообщается, что Садальский не приехал в Калугу, в результате показать спектакль местным жителям не удалось. Вместо него продемонстрировали «Женихи» с Панкратовым-Черным и Кравченко. Первому якобы потребовалось срочно изменить свои дела и приехать в Калугу, однако пришедшим посмотреть на театральное действие это не понравилось.

Как написали местные жители, замена спектакля – мошенничество, но виноватым сделали Садальского. Об отмене никто и нигде не сообщал, горожане потратили деньги на билеты, получив испорченный вечер.

Но оказалось, что постановку отменили по решению его директора Анастасии, которая и несет ответственность за отмену или замену. Об этом сообщили представители Станислава.