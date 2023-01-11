Вдова Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в Москве

74-летняя Людмила Поргина оказалась в больнице. После новогодних праздников, которые вдова Караченцова провела в санатории в Сочи, она почувствовала сильную боль в колене. Женщина обратилась к врачам, которые приняли решение о госпитализации.

Да, я нахожусь в больнице. Перед новым годом из-за перипетий в театре произошел нервный срыв, гипертонический криз, тахикардия. Я поехала в санаторий восстановиться. Когда вернулась домой, поняла, что отголоски нервного срыва дают о себе знать. У меня очень сильная слабость, случился приступ подагры, стало болеть колено. Боль была такой сильной, что терпеть невозможно! Врачи мне сказали, что лучше лечь в больницу. Меня проверят, чтобы не болела в дальнейшем. Я нужна сыну, невестке, внукам, которые меня безумно любят.

В больнице Людмила Андреевна пробудет не меньше недели. Поргина отметила, что ей все нравится и окружают ее там замечательные заботливые врачи.