Жена Константина Ивлеева показала узкую талию после сделанной операции

Жена шеф-повара Константина Ивлева во время отдыха на Мальдивах напомнила об операции по уменьшению талии. Она опубликовала архивный видеоролик, на котором предстала в корсете. Валерия Кудинова рассказала, что «узкая талия сделана по методу Кудзаева». В корсете нужно было ходить 3 месяца.

«Теперь ничего не скрываю, можно не прятаться», - заявила она, пообещав показать результат в отпуске.

Суть этой методики заключается в хирургическом изменении положения нижних ребер с дальнейшим формировании новой талии за счет ношения корсета. Ребра при этом не удаляются, а выполняют главную функцию – защиту внутренних органов от травм.

А на днях девушка показала, как ее фигура выглядит в купальнике. Но супруга Ивлева вместо похвалы столкнулась с хейтом со стороны подписчиков. Многие не оценили изменения.

«Ваша неестественная талия вас делает уродливой. Блин зачем, такая красивая естественная были, что это...ну блин, капец », — отреагировали фанаты.