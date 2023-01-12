35-летняя певица Виктория Дайнеко спровоцировала слухи о своем скором замужестве

В Москве не так давно состоялась премьера новой шпионской кинокомедии Гая Ричи. В зале кинотеатра можно было встретить немало российских звезд. Среди них Виктория Дайнеко, Мария Кожевникова, Алена Апина и другие.

Дайнеко сразу же приковала к себе внимание публики. На очередном светском мероприятии артистка была не одна. На премьеру Виктория пришла со своим 35-летним возлюбленным Романом.

При этом артистка неохотно делилась подробностями из личной жизни, долго скрывая личность любимого мужчины. Известно только то, что бизнесмен разведен, воспитывает 2-х детей. Певица также была в браке, от бывшего мужа музыканта Дмитрия Клеймана у нее подрастает 6-летняя дочь Лидия.

Зацепила внимание посетителей одна важная деталь. На безымянном пальце звезды красовалось красивое кольцо с бриллиантом, которое намекнуло на помолвку или свадьбу, которая могла пройти или состоится в скором будущем подальше от любопытных глаз.