Представители ведомств США и Японии провели переговоры

В Вашингтоне состоялась встреча руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств американского и японского государств, на которой были проведены переговоры о сотрудничестве на международной арене. В ходе консультаций стороны заявили о намерении следовать заключенному ранее между политическими властями США и Японии договору о сотрудничестве и выстраивании общей стратегии внешней безопасности.

Представители американских ведомств сообщили, что США готовы защищать Японию в случае нападения на нее другого государства. В пятой статье американо-японского договора обозначено, что при агрессии против одной стороны другая расценивает это как угрозу своей внешней безопасности. В этом случае, заявили представители ведомств США, американские политические власти готовы применить любое оружие, в том числе и ядерное.