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Салливан выразил мнение о Лаврове

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Салливан выразил мнение о Лаврове
В Мире
Фото из открытых источников

Занимавший ранее должность руководителя американского дипломатического представительства в Российской Федерации Салливан в интервью изданию «Foreign Policy» высказал мнение о Лаврове. Он считает, что руководитель российского внешнеполитического ведомства очень умный и опытный дипломат, о чем знает российский президент Путин.

Салливан полагает, что Лавров оказывает заметное влияние на формирование внешнеполитического курса Российской Федерации. Он подчеркнул, что президент Путин осведомлен о качествах министра, его опытности. Также бывший американский посол в РФ считает, что представителям дипломатических ведомств и политических властей других государств следует учитывать качества Лаврова.

«Путин знает, насколько (Лавров. — Прим. ред.) эффективен, он очень хорош. Он очень, очень изысканный, очень умный, очень опытный. Путин это знает», – заявил Салливан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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