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Полянский сообщил о запланированном собрании совета безопасности ООН

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Полянский сообщил о запланированном собрании совета безопасности ООН
В Мире
Фото из открытых источников

Первый заместитель представителя Российской Федерации в ООН Полянский сообщил о запланированном собрании членов совета безопасности организации. Он написал об этом в своем телеграмм канале.

Дипломат рассказал, что по инициативе российского внешнеполитического ведомства на 17 января назначена работа СБ ООН для обсуждения украинского кризиса. При этом Полянский отметил, что дипломаты РФ не уточняют, какие именно вопросы они намерены поднимать. Он указал, что политические власти Российской Федерации не хотят информировать заранее об этом другие государства. 

«Пусть наши оппоненты пока живут в неведении», – написал Полянский.

Он уточнил, что другое, неформальное собрание совета безопасности по украинскому кризису планируется провести 20 января.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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