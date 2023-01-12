Полянский сообщил о запланированном собрании совета безопасности ООН

Как стало известно сегодня, запуск Международного экспериментального ядерного реактора перенесен до 2023 года. Обстоятельства так сложились, что во
В Екатеринбурге (Свердловская область) установили две огромные палатки. Они появились на территории Чкаловского военкомата и заняли практически весь
Москва вновь выделяет деньги Петербургу. На этот раз – для закупки музыкальных инструментов для школ и училищ. Губернатор Александр Беглов подписал
Недавно россиян шокировала новость о том, что мэтр российской культуры Никита Михалков попал в реанимацию. На днях в его авторском Телеграм-канале
Младшей дочери Маши Распутиной – 22 года. Самое время задуматься о создании семьи. Впрочем, певица к этому пока не готова. Артистка заявила, что ее
Телеведущий и шоумен Иван Ургант намекнул поклонникам на то, что популярное шоу «Вечерний Ургант» может снова появиться на «Первом канале». На своей
Руководство Санкт-Петербурга не может проконтролировать уборку города силами частных компаний, признал вице-губернатор Анатолий Повелий. Из слов
Подозреваемый в убийстве многодетной 36-летней свердловчанки - ее бывший муж, который предположительно расправился с экс-женой во время совместной
Представитель комитета по конституционным вопросам верхней палаты российского законодательного органа Алексей Пушков прокомментировал сообщение о
Россия значительно уменьшила интенсивность артиллерийских ударов по позициям противника. Об этом сообщает телекомпания CNN. Отмечается, что в целом
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