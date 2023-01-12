Захарова проинформировала о пресс-конференции Лаврова

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Захарова проинформировала представителей СМИ о проводимой каждый год итоговой пресс-конференции Лаврова. Она рассказала журналистам, что проведение ежегодного мероприятия, на котором руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации выступает, подводя итоги внешнеполитического курса государства за последний год, уже запланировано в ближайшее время и должно состояться, как и в предыдущие года.

Захарова уточнила, что пресс-конференция организуется 18 января, ее начало намечено на 11:00. На таком мероприятии обычно присутствуют журналисты разных издательств и каналов, и задают министру интересующие их вопросы.

«В пресс-центре министерства иностранных дел России состоится традиционная ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова», – сообщила Захарова.