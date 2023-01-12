Актер «Метода», «Антикиллера» и «Кодекса чести» Дмитрий Сидоров скончался в возрасте 52 лет

5 января 2023 года в возрасте 52 лет скончался известный российский актер кино, режиссер, артист озвучания Дмитрий Сидоров. Об этом написали его друзья в соцсетях. Отпевание артиста прошло сегодня в храме Серафима Саровского. Причины смерти пока что не озвучены.

Актер, который родился 3 октября 1971 года, в 1998-м окончил Московский актерско-педагогический колледж. Сниматься Сидоров начал еще в нулевых. На его счету не менее полусотни проектов: «Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя», «Мужская работа», «Русские амазонки», «Кодекс чести», «Северный сфинкс», «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Москва. Три вокзала», «Сыщики», «Молодежка», «Балабол», «Метод», фильмы «Русские в городе ангелов», «Ольга», «Антикиллер», «Антикиллер 2», «Светлячок» и другие.

Также Дмитрий занимался озвучкой, он являлся режиссеров в проектах «Рублёвка Live», «Дочки-матери».