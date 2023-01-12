Арнольд Шварценеггер снялся в новом клипе украинской группы Kalush Orchestra

Американский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер снялся в новом видеоклипе украинской группы Kalush Orchestra. Ролик был представлен на YouTube-канале коллектива.

В начале песни Шварценеггер обратился к народу Украины. Он сказал, что «в это тяжелое время у каждого есть мечта» и что «каждый человек может претворить ее в жизнь».

В конце клипа он стоит вместе с участниками украинского коллектива произносит название композиции на украинском языке – «Щедрий вечір».

Напомним, в минувшем году Kalush Orchestra стали победителями конкурса «Евровидение-2022». Свой приз — хрустальный микрофон —они продали на благотворительном аукционе за 900 тыс. долларов, и на эти деньги приобрели беспилотники PD-2 для украинских военных.