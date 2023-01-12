Директор Нагиева опровергла, что актер пожертвовал на СВО 200 миллионов рублей

Директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина в разговоре с журналистами не подтвердила, но не опровергла слухи о том, что актер перечислил в поддержку СВО 200 миллионов рублей.

Информация о значительной финансовой помощи, направленной шоуменом участникам специальной военной операции, ранее появилась в разных Телеграм-каналах и средствах массовой информации.

«Я не понимаю, где читаете вы это. Это первое. Во-вторых, Дмитрий если совершает какие-либо добрые дела, то он об этом никогда не распространяется и комментировать точно не будет ничего. Ни в соцсетях, ни в прессе. Он интеллигентный человек, не привык хвастать своими делами. Для меня странно, что сейчас черпают информацию из непонятных записей в социальных сетях», – сказала Шайкина.

Отметим том, что Нагиев якобы пожертвовал деньги на поддержку участников СВО, репортерам стало известно из нового поста в соцсети «ВКонтакте».