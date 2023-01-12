Гарик Харламов заявил об уходе Павла Воли из юмористического проекта Comedy Club

Известный шоумен и юморист Гарик Харламов заявил о том, что бессменный ведущий шоу Comedy Club Павел Воля решил покинуть проект. Теперь артист будет вести программу вместе с Андреем Бебуришвили.

13 января 2023 года в эфир выйдет новый выпуск юмористической программы, и судя по всему, Воля будет отсутствовать. Что касается номеров и гостей передачи, то на развлекательном телешоу снова появятся Карина Кросс и Дима Масленников. Выступлениями зрителей также порадуют Тимур Батрудинов, Анна Шаповал, дуэт Марины Кравец и Демиса Карбидиса, которые продемонстрируют миниатюру об отчаявшемся соседе.

Напомним, ранее Андрей Бебуришвили в рамках "Ночного контакта" со Стасом Ярушиным признался, что подменял заболевшего Гарика Харламова в Comedy Club, поэтому не исключено, что повторяется такая же ситуация, но с Павлом.