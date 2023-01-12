Юрий Башмет: Состояние Никиты Михалкова неплохое. Надеюсь, что скоро его выпишут

На "Деловом завтраке" в издании "Российская Газета" побывал известный музыкант Юрий Башмет. Журналисты спросили артиста о том, что ему известно о состоянии здоровья Никиты Сергеевича Михалкова, который является большим другом маэстро.

Башмет ответил, что состояние режиссера неплохое и что, вполне возможно, его скоро выпишут из больницы домой.

Состояние Никиты Михалкова сейчас неплохое. Надеюсь, его скоро выпишут. Я знал, что он находится в реанимации. Когда до меня известие о его болезни дошло, то признаюсь, что я испугался, решил позвонить ему. Думал, если в реанимации, то у него при себе нет телефона. Два гудка, он взял трубку, мы с ним хорошо поговорили пять минут. Дай ему Бог здоровья".

Отметим, что 77-летний Михалков попал в больницу 5 января. Изначально его доставили в больницу номер 67, однако затем перевели в другое столичное медучреждение.