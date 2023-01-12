Юрист Аграновский: Назарову грозит статья за антироссийскую песню «Хотят ли русские войны»

Юрист Дмитрий Аграновский прокомментировал исполнение песни Дмитрием Назаровым и его жены Ольги Васильевой. По словам эксперта, композицию дуэта можно рассмотривать через призму ст. КоАП о дискредитации ВС РФ.

На днях в Сети распространился видеоролик, на котором артист с женой поют переделанный хит на мотив произведения Эдуарда Колмановского и Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны?»

«Когда услышал это, был в шоке. Взять и испоганить святую песню, демонстративно, нагло надругаться над святым… В сторону эмоции. Считаю, что таким «певцам» придется держать обязательный ответ», - сказал Аграновский.

Юрист добавил, что в действиях супругов усматривается дискредитация российской армии.

«Надеюсь, что соответствующие органы проведут проверку в отношении Дмитрия Назарова. Правовая оценка обязательно должна быть».