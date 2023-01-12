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Киркоров заявил, что тысячу раз уже пожалел о совместных съемках с Зеленским в одном фильме

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Киркоров заявил, что тысячу раз уже пожалел о совместных съемках с Зеленским в одном фильме
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Фото из открытых источников

На днях Филипп Киркоров прилетел в Дубае с концертом. Короля поп-эстрады пригласили выступить в русском ресторане «Chalet Berezka». Артист во время выступления не только спел, а и «проехался» по своим врагам. Приглашая на сцену певицу Волгу Король, певец вспомнил, как снимался с ней и президентом Украины Владимиром Зеленским в кинофильме «Любовь в большом городе».

Иди сюда, подруга боевая. Сейчас споем песню «Роза чайная», которую я исполнял с Машей Распутиной. Мы с ней тогда предрекли ситуацию с «УЕ». В композиции есть такие слова: «ты не слышишь меня, я не слышу тебя!» Мы с Волгой Король прошли огонь и воду, снимались в фильме с будущим президентом, но не нашей страны. Мы уже тысячу раз пожалели об этом!

Напомним, что 8 января Зеленский подписал указ о санкционном списке. Туда попали многие российские артисты. Среди запрещенных знаменитостей оказался Киркоров. В ответ на это Филипп Бедросович лишь посмеялся над украинским лидером.

 

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