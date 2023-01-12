Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков граждан РФ назвал фашистами

Борис Гребенщиков объявил русский народ "фашистским". Музыкант, сбежавший за границу, напоминает о себе провокационными заявлениями и проклятиями в адрес РФ. В Телеграм-канале Армена Гаспаряна размещено свежее интервью певца.

В частности, в нем артист открыто признается в финансировании украинских солдат:

Я в Берлине играл у Бранденбургских ворот, это мероприятие собрало 12 миллионов, худо-бедно, которые пошли на помощь Украине.

Гребенщиков также подпевает о "нападении на мирное государство":

Россия варварски, непристойно, чудовищно напала на Украину. Одно государство напало на другое в центре Европы. А весь мир при этом молчит, нервно курит в сторонке.

После этого лидер «Аквариума» заявил, что общаться с "неправильными" русскими не желает, поскольку он не хочет иметь ничего общего с "фашизмом":

Вы всерьез считаете, что можно с людьми общаться, которые выступают за уничтожение другой страны? У меня не было никогда фашистов среди моих друзей.