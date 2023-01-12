Максакова жестко раскритиковала Гагарину за исполнение хита Аллы Пугачевой

Оперная певица, а также экс-депутат Госдумы Мария Максакова невысоко оценила вокальные способности певицы Полины Гагариной, которая захотела заменить уехавшую из РФ Аллу Пугачеву в новогоднюю ночь.

Артистка вместе с другими патриотически настроенными исполнителями приняла участие в съемках "Новогоднего Голубого огонька". Полина спела хит Примадонны про любовь, похожую на сон. По мнению Максаковой, вокальные способности Гагариной, и ее способности подать публике себя весьма неубедительны.

"Полина Гагарина решила переныть хит Аллы Пугачевой. В ее случае это звучит как "любовь, похожая на стон".

Мария добавила, что попытка заменить Примадонну имела такой же результат, "когда в оркестре красивую арфу заменили на стиральную доску".

К тому же, певица считает, что в этом столь неудачном выступлении "знаменитости пытались доказать Алле Борисовной, что без нее они способны на многое".

[media= ]