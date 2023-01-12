Модель из Украины Апанасенко появилась на конкурсе «Мисс Вселенная-2022» в образе «Воина света»

Победительница популярного конкурса красоты «Мисс Украина Вселенная» Виктория Апанасенко представила свою родную страну в международном конкурсе «Мисс Вселенная-2022». Предстала модель в образе «воина света».

Девушка пявилась на сцене мероприятия с большими крыльями и блестящим мечом. Украинка выступила в предварительном раунде соревнований «Мисс Вселенная» в костюме с отсылкой к Архангелу Михаилу.

Девушка нарядилась в пышное белое платье с большыми крыльями за спиной. Этот раунд предполагает выход в вечерних, коктейльных платьях, купальниках и шоу национальных костюмов.

Этот костюм символизирует борьбу народа Украины с тьмой. Он оберегает народ, как Архангел Михаил защищает Украину, — прокомментировали свою задумку авторы данного наряда.