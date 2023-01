Названы главные сериалы 2023 года

В 2023 году выйдут десятки хороших сериалов. Каждый из зрителей найдёт что-то для себя. Супергероика, триллеры, фэнтези, экранизации крутых игр, возвращение шоу — будет всё.

Представляем вашему вниманию ожидаемые хиты в подборке — выбирайте интересные из них!





Фантастика, приключения «Мандалорец», третий сезон - дата выхода: 1 марта 2023 года.

Фэнтези, приключения «Ведьмак», третий сезон - дата выхода: конец 2023 года.

Ужасы, боевик The Last of Us, первый сезон - дата выхода: 15 января 2023 года.

Боевик, драма «Локи», второй сезон - дата выхода:2023.

Фантастика, боевик «Фоллаут», первый сезон - дата выхода: конец 2023 года.

Фантастика, боевик «Асока», первый сезон - дата выхода: 2023 года.

Триллер, драма «Игра в кальмара», второй сезон - дата выхода: 2023 год.

Триллер, детектив «Настоящий детектив: Ночная страна», четвёртый сезон - дата выхода: конец 2023 года.

Фантастика, боевик «Секретное вторжение» -дата выхода: начало 2023 года.

Триллер, драма «Карнивал Роу», второй сезон -дата выхода: 17 февраля 2023 года.