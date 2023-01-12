Об опасности нового штамма коронавируса «Кракен» рассказал новосибирский вирусолог

Новый штамм коронавируса под названием «Кракен» (XBB.1.5) выявили на территории Российской Федерации. Мутацию врачи нашли у пациента из Пензенской области. Чем этот вариант отличается и насколько опасен, рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.

По словам главы лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, как только «Кракен» появился, то ситуация с ковидом в мире стала стремительно ухудшаться. Эксперт приводит в пример Америку, где впервые была обнаружена эта мутация вируса. Всего за несколько недель число случаев заражения возросло до 40%.

Вирусолог отмечает, что про «Кракен» публикуют противоречивые данные. Одни указывают, что за одну неделю он удваивает свое присутствие, а другие упоминают, что новый штамм выявляют почти у половины пациентов.

При этом новосибирский врач подчеркивает, что появления новых мутаций и комбинаций с «Кракеном» пока что не представляется таким страшным, как кажется».