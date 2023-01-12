Отец Романа Костомарова опроверг информацию о купании сына в проруби до своей госпитализации

Сергей Костомаров, отец фигуриста, олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова, опроверг слухи о том, что до своей госпитализации его сын лечился нырянием в прорубь вместо терапии.

Была информация о том, что якобы Роман лечился окунанием в прорубь и это послужило причиной заболевания. Но это неправда. Рома ни от чего не лечился. Он где‑то простудился. Он тренированный, спортсмен. Вообще я в шоке, что так серьезно заболел и где он так простудился, — заявил Сергей Костомаров.

Стоит напомнить, во вторник, 10 января, олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила, что Костомаров, с которым она выигрывала золотые медали на Играх‑2006, попал в реанимацию. Позже Илья Авербух рассказал, что фигуриста перевели в центр в Коммунарке.

По последней информации, состояние спортсмена стабильно тяжелое. Он на ЭКМО и также подключен к ИВЛ. Говорят, что фигуриста даже ввели в медикаментозную кому из-за прогрессирующей левосторонней пневмонии. Некоторые источники пишут о развивающемся сепсисе.