Певец SHAMAN считает свои необычные движения на сцене продолжением себя

Композитор, автор-исполнитель Ярослав Дронов, который в России прославился под псевдонимом SHAMAN, рассказал о том, что необычные сценические движения ему помогают поддерживать свой образ.

Такими загадочными жестами и позами исполнитель оправдывает свой псевдоним для зрителей. Об этом артист рассказал в беседе с автором и ведущей телепроекта «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко.

На вопрос журналиста о том, что же значат фирменные движения и немного философская поза, певец ответил:

Это мистерия. Нужно же как-то оправдывать псевдоним. Все сценические движения – то, как на меня влияет музыка, является продолжением моего голоса. Вся пластика, вся жестикуляция — язык тела. Я пою и продолжаю песню своими конечностями.

Добавим, что в Сети язык тела Дронова изучают практически на научном уровне. К примеру, на YouTube есть человек, занимающийся изучением жестов, мимики, взмахов рук, поворотов головы. Практически все эксперты оправдывают каждое движение SHAMAN и очень его хвалят.