Певец SHAMAN заявил, что дорожит возможностью выступать перед участниками СВО на Украине

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал о своих чувствах, которые испытывает во время выступления перед военнослужащими, принимающими участие в СВО на Украине, их близкими и родственниками.

Знаю, что в сердцах ребят мои песни особым образом отзываются, они дают им силы идти вперед, вдохновляют на большие подвиги. Выступать перед ними для меня является особой честью. Я очень дорожу такими моментами, которые я могу провести в компании героев — защитников Отечества. На каждой из встреч я не просто пою для российских бойцов, а при помощи своего творчества говорю им спасибо за столь непростую, самую почетную работу — службу Родине, — высказался исполнитель.





SHAMAN также подчеркнул, что он дальше продолжит выступать перед солдатами и их семьями. По словам артиста, сейчас важно всячески «поддерживать ребят».