Певица Ани Лорак опубликовала фотоснимок в обнимку с мужчиной и намекнула на новые отношения

Певица Ани Лорак, которая в 2019 году развелась с турецким бизнесменом, от которого сейчас воспитывает дочь Софию, похоже, нашла нового мужчину. После развода исполнительнице приписывали много романов, но сама артистка тщательно скрывала личную жизнь.

Сегодня Ани удивила своих поклонников, опубликовав новый фотоснимок, на котором она предстала в объятиях некого неизвестного мужчины.

"Начало чего-то нового…", - подписала фотографию Лорак.

Теперь подписчики артистки гадают, кто является этим незнакомцем, обнимающим их любимицу. Одни фанаты считают, что это возлюбленный певицы, а другие поклонники пришли к выводу, что это всего лишь кадр из нового видеоклипа артистки.

Между прочим, несмотря на непонятную ситуацию с ухажером, верные интернет-пользователи засыпали комплиментами певицу. Они отметили, что выглядит она просто сногсшибательно.