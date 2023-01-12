Поддержавший Украину музыкант Валерий Меладзе весной этого года даст концерты в РФ

Известный российский певец Валерий Меладзе, который недавно публично поддержал Украину на концерте в Дубае, весной 2023 года проведет несколько выступлений в России. Об этом пишут в Telegram.

"Да ничего страшного. Меладзе произнесет бандеровское приветствие шепотом, не в микрофон", – пишет канал "Голос Мордора".

Публикацию авторы статьи в Телеграм сопроводили скриншотом. В нем они предлагают приобрести билет на концерт Меладзе. Одно из выступлений должно пройти в Барвихе.

Напомним, что на одном из новогодних корпоративов Валерий Меладзе продолжил сказанную одним гостем фразу "Слава Украине", чем возмутил общественность. Многие деятели предложили лишить артиста не только полученных наград, но запретить ему после этого въезд в Россию.