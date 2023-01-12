Полина Гагарина поделилась кадрами в бикини с отдыха на экзотическом курорте

Полина Гагарина всегда находит баланс между работой, гастролями, отдыхом. Расслабляется артистка в теплых краях. Недавно певица вновь улетела на экзотический курорт, о чем говорят ее новые фото в купальнике на фоне белого песка и лазурного моря.

Но поклонников звезды встревожил этот снимок, поскольку на нем можно пересчитать ребра Гагариной. Многие подписчики решили, что у исполнительницы начала развиваться анорексия.

Полина запечатлена в бикини бронзового цвета в руке с питьевым кокосом. В плод вставлена трубочка. Волосы певица оставила распущенными, от макияжа на время отпуска полностью отказалась.

На ужин Гагарина сделала легкий мейкап. В ресторан артистка отправилась в красочном платье с леопардовым принтом. Благодаря открытым плечам можно рассмотреть загар певицы. Образ знаменитость дополнила изящным колье.