«Россия - щедрая душа»: Пронько высказался о недешёвом концерте Урганта в Москве

Обозреватель издания Царьграда Юрий Пронько прокомментировал предстоящий концерт шоумена и телеведущего Ивана Урганта в Москве.

На днях СМИ стало известно о том, что Ургант собирается дать концерт в столице в начале февраля. И, само собой разумеется, такое удовольствие для зрителей будет стоит недешево.

"Самый дешевый билет стоит от 2,5 тысяч рублей. Даже не сомневаюсь в том, что найдутся те, кто на этого чудака захочет пойти. Россия (и Москва) щедрая душа", - написал Юрий Пронько в своем Телеграм-канале.

Напомним, ранее в социальных сетях Ивана появился тонкий намёк на его возвращение в эфиры Первого канала. Также за последнее время комик попал в громкий скандал из-за запрета показа новогоднего кинофильма с его участием под названием "Приключение в стране Мульти-Пульти".