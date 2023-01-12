Yandex.RTB

«Россия - щедрая душа»: Пронько высказался о недешёвом концерте Урганта в Москве

Image 16+
«Россия - щедрая душа»: Пронько высказался о недешёвом концерте Урганта в Москве
Знаменитости
Фото из открытых источников

Обозреватель издания Царьграда Юрий Пронько прокомментировал предстоящий концерт шоумена и телеведущего Ивана Урганта в Москве.

На днях СМИ стало известно о том, что Ургант собирается дать концерт в столице в начале февраля. И, само собой разумеется, такое удовольствие для зрителей будет стоит недешево.

"Самый дешевый билет  стоит от 2,5 тысяч рублей. Даже не сомневаюсь в том, что найдутся те, кто на этого чудака захочет пойти. Россия (и Москва) щедрая душа", - написал Юрий Пронько в своем Телеграм-канале.

Напомним, ранее в социальных сетях Ивана появился тонкий намёк на его возвращение в эфиры Первого канала. Также за последнее время комик попал в громкий скандал из-за запрета показа новогоднего кинофильма с его участием под названием "Приключение в стране Мульти-Пульти".

 

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Выставка об истории Украины откроется в Екатеринбурге 12 января

Сегодня, 16:57

Лоза заявил о необходимости лишить Гребенщикова доходов в РФ из-за поддержки Украины

Сегодня, 16:54

Модель из Украины Апанасенко появилась на конкурсе «Мисс Вселенная-2022» в образе «Воина света»

Сегодня, 16:44

Полина Гагарина поделилась кадрами в бикини с отдыха на экзотическом курорте

Сегодня, 16:38

35-летняя певица Виктория Дайнеко спровоцировала слухи о своем скором замужестве

Сегодня, 16:25

Певица Ани Лорак опубликовала фотоснимок в обнимку с мужчиной и намекнула на новые отношения

Сегодня, 16:13

Юрий Башмет: Состояние Никиты Михалкова неплохое. Надеюсь, что скоро его выпишут

Сегодня, 16:04

Отец Романа Костомарова опроверг информацию о купании сына в проруби до своей госпитализации

Сегодня, 15:54

Шоумен Солнцев заявил, что Агутин и Варум уже договорились о всех условиях развода

Сегодня, 15:40

Об опасности нового штамма коронавируса «Кракен» рассказал новосибирский вирусолог

Сегодня, 15:06

Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков граждан РФ назвал фашистами

Сегодня, 15:02

Максакова жестко раскритиковала Гагарину за исполнение хита Аллы Пугачевой

Сегодня, 14:47

«Россия - щедрая душа»: Пронько высказался о недешёвом концерте Урганта в Москве

Сегодня, 14:40

Киркоров заявил, что тысячу раз уже пожалел о совместных съемках с Зеленским в одном фильме

Сегодня, 14:40

Певец SHAMAN заявил, что дорожит возможностью выступать перед участниками СВО на Украине

Сегодня, 14:28

Гарик Харламов заявил об уходе Павла Воли из юмористического проекта Comedy Club

Сегодня, 14:23

Актер «Метода», «Антикиллера» и «Кодекса чести» Дмитрий Сидоров скончался в возрасте 52 лет

Сегодня, 14:02

Директор Нагиева опровергла, что актер пожертвовал на СВО 200 миллионов рублей

Сегодня, 13:57

Кети Топурия засветила подросшего сына Адама

Вчера, 22:16

Певица Валерия призналась в конфликтах с продюсером Пригожиным

Вчера, 22:13

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Запуск ведущего термоядерного проекта в РФ перенесен до 2030 года
  • Вчера, 19:24

Запуск ведущего термоядерного проекта в РФ перенесен до 2030 года

Как стало известно сегодня, запуск Международного экспериментального ядерного реактора перенесен до 2023 года. Обстоятельства так сложились, что во

Иммунолог Крючков рассказал об особенностях новой мутации коронавируса «Кракен» в РФ
  • Сегодня, 15:17

Иммунолог Крючков рассказал об особенностях новой мутации коронавируса «Кракен» в РФ

Симптомы нового варианта COVID-19, который получил название «Кракен», практически ничем не отличаются от иных подлиний омикрон-штамма. Об этом в

Новый день – новые субсидии? Смольный получит поддержку для школ искусств от Москвы
  • 10-01-2023, 13:49

Новый день – новые субсидии? Смольный получит поддержку для школ искусств от Москвы

Москва вновь выделяет деньги Петербургу. На этот раз – для закупки музыкальных инструментов для школ и училищ. Губернатор Александр Беглов подписал

МК: Пострадавшая из-за СВО Маша Распутина запретила приводить дочери в дом жениха
  • 10-01-2023, 16:09

МК: Пострадавшая из-за СВО Маша Распутина запретила приводить дочери в дом жениха

Младшей дочери Маши Распутиной – 22 года. Самое время задуматься о создании семьи. Впрочем, певица к этому пока не готова. Артистка заявила, что ее

Иван Ургант заявил о возвращении популярного шоу «Вечерний Ургант» на Первый канал
  • 10-01-2023, 21:45

Иван Ургант заявил о возвращении популярного шоу «Вечерний Ургант» на Первый канал

Телеведущий и шоумен Иван Ургант намекнул поклонникам на то, что популярное шоу «Вечерний Ургант» может снова появиться на «Первом канале». На своей

Жена Константина Ивлеева показала узкую талию после сделанной операции
  • Вчера, 12:00

Жена Константина Ивлеева показала узкую талию после сделанной операции

Жена шеф-повара Константина Ивлева во время отдыха на Мальдивах напомнила об операции по уменьшению талии. Она опубликовала архивный видеоролик, на

Новости партнеров
Новости партнеров
Полиция установила причастность к убийству многодетной свердловчанки ее бывшего мужа
  • Вчера, 13:19

Полиция установила причастность к убийству многодетной свердловчанки ее бывшего мужа

Подозреваемый в убийстве многодетной 36-летней свердловчанки - ее бывший муж, который предположительно расправился с экс-женой во время совместной

Пушков прокомментировал заявление Мулярчика
  • 10-01-2023, 17:38

Пушков прокомментировал заявление Мулярчика

Представитель комитета по конституционным вопросам верхней палаты российского законодательного органа Алексей Пушков прокомментировал сообщение о

CNN: Россия на некоторых направлениях фронта на треть сократила интенсивность артиллерийских ударов
  • 10-01-2023, 23:58

CNN: Россия на некоторых направлениях фронта на треть сократила интенсивность артиллерийских ударов

Россия значительно уменьшила интенсивность артиллерийских ударов по позициям противника. Об этом сообщает телекомпания CNN. Отмечается, что в целом

В Эстонии готовится документ по отношению к российским капиталам, находящимся в государстве
  • 10-01-2023, 08:58

В Эстонии готовится документ по отношению к российским капиталам, находящимся в государстве

Пресс-секретарь эстонского внешнеполитического ведомства Тамм сообщил, что правительство государства еще в конце декабря поручило министерствам