Шоумен Солнцев заявил, что Агутин и Варум уже договорились о всех условиях развода

Слухи о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум появились еще в минувшем году. Звездная пара при этом не дает никаких комментариев, но, похоже, в семье действительно есть проблемы, считает шоумен Рустам Солнцев.

Напомним, что Варум и Агутин перестали появляться на светских мероприятиях и публиковать совместные фото в соцсетях. В конце 2022 года певец выпустил «Последний трек», чем только подогрел слухи о расставании с супругой. В декабре исполнителей заметили на концерте Международной академии музыки Николая Агутина. Анжелика и Леонид изображали счастливую пару, однако шоумен Рустам Солнцев посчитал выход звездной пары неискренним. Он заявил, что Агутин и Варум договорились об условиях развода еще давным-давно.

«Я помню, как он был пойман на глубоких поцелуях с женщиной. Были сделаны снимки и вынесены на обложки. Это несмотря на еще действующий брак», — высказался экс-участник Дома-2.