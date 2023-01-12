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Татьяна Кравченко намерена подать в суд иск к актеру Стасу Садальскому за клевету об алкоголизме

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Татьяна Кравченко намерена подать в суд иск к актеру Стасу Садальскому за клевету об алкоголизме
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Фото из открытых источников

Актриса Татьяна Кравченко планирует подать в суд иск к коллеге Стасу Садальскому за клевету о ее алкоголизме. Об этом сама артистка рассказала репортерам.

Недавно звезда сериала "Сваты" не появилась на спектакле в Петербурге. Садальский обвинил Кравченко в срыве представления, сообщив, что причиной неявки является чрезмерное увлечение алкогольными напитками.

Татьяна вместе с руководством театра такими заявлениями Стаса была возмущена. Теперь она намерена обратиться в суд для защиты своего имени.

"Неправда то, что по моей вине сорван спектакль. Не было никакого срыва. Вместо меня другую актрису ввели. Я подаю на Станислава Садальского в суд иск за клевету. То, что сказал он, - это чудовищная ложь, это подстава", - сказала артистка.

Напомним, ранее "Ленком" заявил, что тоже намерен подать иск в суд на актера за клевету об увольнении Александры Захаровой.

 

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