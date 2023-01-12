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Военная драма «Ржев» Евгения Пригожина вошла в патриотическую новогоднюю программу тверских юнармейцев

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Военная драма «Ржев» Евгения Пригожина вошла в патриотическую новогоднюю программу тверских юнармейцев
В России
Фото из открытых источников

За новогодние праздники ребята поучаствовали сразу в нескольких познавательных мероприятиях патриотической направленности.

Тверские юнармейцы провели новогодние праздники с пользой. Они посетили музей Военной академии воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова, приняли участие в акции «Письмо солдату» и посмотрели несколько патриотических фильмов.

Для кадетов сводного юнармейского отряда «Сириус» имени А.П. Маресьева 2023 год начался целой серией познавательных мероприятий. В начале января ребята поучаствовали в патриотической акции «Письмо солдату» и посмотрели мультипликационный фильм «Три богатыря». Мероприятие состоялось в клубе военной академии ВКО им. Г.К. Жукова.

На прошлой неделе, 4 января, команда из 10 тверских юнармейцев приняла участие в Новогодних стартах. Спортивные состязания прошли также на базе клуба, всего в нем поучаствовало 55 юнармейца. Ребят подбадривали сказочные персонажи – заяц, Дед Мороз, Баба Яга и Снегурочка, роль которой исполнила начальник регионального отделения Юнармии Тверской области Виктория Апостолова.

Кроме того, за новогодние каникулы ребята успели посмотреть несколько исторических и патриотических кинолент. Так, 3 января они побывали на показе военной драмы «Подольские курсанты» о курсантах подольских артиллерийского и пехотного училищ, защищавших подступы к Москве в 1941 году. 

Также юнармейцы посетили музей Военной академии воздушно-космической обороны, где посмотрели военную драму «Ржев». Примечательно, что фильм был снят благодаря инициативе предпринимателя Евгения Пригожина. Вдохновение для сюжета создатели черпали из повести «Искупить кровью» Вячеслава Кондратьева. Автор лично принимал участие в боях под Ржевом, позже вложив воспоминания в свои произведения. Так на страницы повести попало имя ротного Евгения Ильича, деда петербургского бизнесмена. А тот решил сохранить память о героическом предке через фильм.

Теперь киноленту о защитниках Ржева показывают на уроках мужества в качестве примера героизма. Кстати, для тверских юнармейцев такой урок прошел 6 января. Занятие провел преподаватель истории военного искусства кафедры тактики и оперативного искусства Сухопутных войск ВА ВКО, подполковник в отставке Максим Слуцкий. Также в рамках урока ребятам показали еще один фильм о подвигах бойцов – «28 Панфиловцев». 

Завершающим в цикле мероприятий, организованных для тверских юнармейцев, стал показ фильма «Битва за Севастополь», организованный 7 января. Из него ребята узнали о судьбе легендарной женщины-снайпера 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Красной армии Людмилы Павличенко. 

Насыщенная программа для кадетов движения была организована силами Военной академии ВКО и Тверского штаба ВВПОД «Юнармия».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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