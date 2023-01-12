Выставка об истории Украины откроется в Екатеринбурге 12 января

Мультимедийная выставка "Украина. На переломах эпох" 12 января откроется в Екатеринбурге в парке "Россия — Моя История. Свердловская область". Этот проект охватывает период истории от Древнерусского государства до сегодняшнего дня.

Экспозиция была привезена в Екатеринбург из Москвы. В столице ее впервые показали в Центральном Манеже в ноябре минувшего года. В открытии участвовал президент Владимир Путин. Лидер РФ встретился с общественными деятелями, историками, представителями традиционных религий.

Расскажет выставка о малоизвестных исторических фактах. Посетители узнают о происхождении слова "Украина", им поведают о периодах истории в славянском мире, о том, какой ценой Украина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны.

К слову, в день открытия выставки все экспозиции мультимедийного парка можно увидеть бесплатно. Об этом рассказали в департаменте информационной политики области.