Жених американской дочки Анжелики Варум Кайл Финк выступил с признанием

Леонид Агутин и Анжелика Варум несколько лет назад отправили жить свою дочку Елизавету в Америку. В 2021 году девушка стала гражданкой США. А сегодня стало известно, что вскоре она может стать супругой рок-музыканта. Кайл Финк выступил с неожиданным признанием.

Стало известно о том, что недавно Елизавета выложила несколько новых снимков со своим возлюбленным. Мужчина одновременно с фото опубликовал признание в любви в своем аккаунте в одной из западных социальных сетей.

По словам Кайла, он безумно счастлив от того, что Елизавета в его жизни когда-то появилась. По мнению мужчины, его избранница изменила его существование, придав смысл жизни.

А вот в личной жизни Агутина и Варум, похоже, не все гладко. Практически ежедневно в СМИ появляется информации о том, что супруги больше не вместе.